Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas com dores abdominais

Agência Estado

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite da quinta-feira (17), em Brasília (DF). Segundo confirmaram ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) fontes do Gabinete de Segurança Institucional, o chefe do Executivo sentiu fortes dores na região abdominal e está realizando exames. Uma nova cirurgia ainda é avaliada.