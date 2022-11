Manuela d'Ávila e Miguel Rossetto participam de GTs

Entre os nomes anunciados pelo coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para compor os grupos de trabalho (GTs) está o da jornalista e ex-deputada Manuela d'Ávila (PCdoB), que, em 2018, concorreu a vice-presidente da República na chapa com Fernando Haddad (PT). A ex-parlamentar, que também concorreu à prefeitura de Porto Alegre nas eleições de 2020, participará do grupo de Comunicação Social. "Animada com o desafio de compor o GT de comunicação na transição do governo", escreveu Manuela em seu perfil do Twitter.

Outro gaúcho a se somar à transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma Rousseff (PT), da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Trabalho e Previdência Social no governo Dilma. Rossetto integrará o GT de Desenvolvimento Agrário. "Muito feliz e honrado por poder colaborar na construção do governo do presidente Lula. Fui convidado para fazer parte do grupo do Desenvolvimento Agrário", afirmou nas redes sociais. Rossetto foi vice a chapa de Manuela na disputa pelas eleições de Porto Alegre em 2020.