Mercadante: Grupos de Defesa e Inteligência serão anunciados na próxima semana

O coordenador dos grupos temáticos do governo de transição, Aloizio Mercadante, disse, nesta quinta-feira (17), que os nomes dos membros dos GTs de Defesa e Inteligência devem ser anunciados no começo da próxima semana. Até o momento, já foram anunciados 30 GTs com mais de 290 integrantes, restando apenas essas duas áreas sem nomeações.

Segundo Mercadante, os GTs de Defesa e Inteligência estão "bem encaminhados", mas os nomes ainda serão submetidos ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que participa da COP27 no Egito. "É até bom que o GT de Inteligência, que vai tratar da Abin e do GSI, seja mesmo mais discreto", brincou Mercadante, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Mais cedo, o senador e ex-ministro Jaques Wagner (PT-BA) confirmou deve estar no grupo temático da Defesa. Ao chegar ao CCBB, ele disse que conversaria com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre o assunto.