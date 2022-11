Geraldo Alckmin anuncia mais 16 GTs da transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou ontem novos nomes para integrar a equipe de transição de governo. Entre eles estão ex-ministros, o advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, Cristiano Zanin, e o ex-presidente do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Ricardo Galvão, demitido por Jair Bolsonaro (PL).

Coordenador do grupo, Alckmin anunciou mais 16 equipes de transição: agricultura; ciência e tecnologia; comunicação social, desenvolvimento agrário; desenvolvimento regional; justiça e segurança pública; meio ambiente; minas e energia; pesca; povos originários; previdência social; relações exteriores; saúde; trabalho; turismo e transparência/integridade/controle.

Há ao menos 24 ex-integrantes da Esplanada nos nomes anunciados, entre eles, Alexandre Padilha (PT), da Saúde, Marina Silva e Izabella Teixeira, ambas do Meio Ambiente. O deputado André Janones (Avante-MG), que atuou intensamente nas redes sociais durante a campanha de Lula, também foi escalado para participar da transição - esse no grupo de comunicação.

Demitido pelo atual presidente, Galvão atuará no grupo de ciência e tecnologia. O ex-diretor foi acusado pelo presidente de estar "a serviço de alguma ONG". Na época, Bolsonaro disse que os dados de desmatamento no país foram "espancados" para atingir a imagem do Brasil e seu governo.

Governadores do Norte e Nordeste, próximos ao presidente eleito, também participarão das equipes técnicas. Helder Barbalho (MDB), por exemplo, governador reeleito do Pará, faz parte do grupo de desenvolvimento regional. Ex-ministro da Pesca, ele acompanha Lula na COP-27. O governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana (PT) acompanha Barbalho na mesma equipe. Já Paulo Câmara (PSB), governador de Pernambuco, integra equipe de transparência.

Também na equipe de transparência está o procurador da Fazenda Jorge Messias, o Bessias, que se tornou conhecido com o vazamento do áudio de uma conversa entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula.

Senador eleito e cotado para titular da Justiça, Flávio Dino (PSB), ex-governador do Maranhão, estará no grupo temático de Justiça e segurança pública. O político é apontado como possível nome para assumir o Ministério da Justiça, embora muitos avaliem que seja preciso manter políticos de expressão e experiência no Senado, onde o PL, partido de Jair Bolsonaro, conseguiu se transformar na maior bancada da Casa.

É também desta equipe que fazem parte advogados do grupo Prerrogativas, críticos do lavajatismo e próximos a Lula, como Marco Aurélio Carvalho, e o próprio advogado do petista, Zanin.

Ele é um dos nomes citados por aliados do mandatário eleito como cotado para uma das vagas que abrirá no Supremo Tribunal Federal (STF) no próximo ano.

Andrei Passos, delegado da PF (Polícia Federal) responsável pela segurança do presidente eleito durante a campanha, também fará parte desta equipe.