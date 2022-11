Aprovado projeto que permite táxis e escolares usarem faixa azul

Foi aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre o Projeto de Lei, de autoria do vereador Claudio Janta (SDD), que autoriza o trânsito de táxis que estiverem transportando passageiros na faixa azul, exclusiva para o tráfego de ônibus. Junto ao projeto, também foi aprovada a emenda 01, que concede o mesmo direito às vans escolares. O projeto é exclusivo para circulação na Faixa Azul, não incluindo os tradicionais corredores de ônibus.

A matéria prevê que veículos que estiverem transitando pela faixa devem respeitar o limite máximo de velocidade estabelecido para os ônibus, de 30 km/h. O projeto também destaca a proibição do embarque e desembarque de passageiros nesses espaços bem como o trânsito nas faixas sem a presença de passageiros. Não haverá restrição de horários para transitar.

"O presente projeto de lei tem por objetivo melhorar a distribuição do fluxo de veículos no sistema viário de Porto Alegre com a liberação das áreas de ônibus para os táxis. As vias urbanas de nossa Capital foram projetadas para a circulação de um determinado número de veículos. Nos últimos anos, em razão das facilidades oferecidas para a aquisição de carros e da inclusão dos transportes por aplicativos em nosso Município e dos veículos pesados de transporte, a frota viária triplicou, provocando congestionamentos nos principais pontos da Cidade, principalmente em horários de pico", justificou o vereador.

Agora o projeto aguarda a sanção do prefeito Sebastião Melo, caso aprovado, entrará em vigor de forma imediata.