Alckmin anuncia GT do Desenvolvimento Regional com Santana, Otto e Randolfe

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta, quarta-feira (16), os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição (GT). No GT de Desenvolvimento Regional entraram políticos de maior peso, como senador eleito e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT); o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB); os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e o Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Também integram o GT de Desenvolvimento Regional Esther Bemerguy, ex-secretária de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento; Jonas Paulo Neres, ex-coordenador-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado da Bahia; Raimunda Monteiro, ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará; Tania Barcelar, ex-secretária Nacional de Políticas Regionais pelo Ministério da Integração Nacional; e Esther Bemerguy, ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República.

No GT de Ciência, Tecnologia e Inovação participam os ex-ministros da área, Celso Pansera e Sérgio Machado Rezende.

Também fazem parte do GT de Ciência Alexandre Navarro,vice-presidente da Fundação João Mangabeira; André Leandro Magalhães, ex-presidente da DataPrev e da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia; Glaucius Oliva, ex-reitor da USP ex-presidente do CNPQ; Ildeo de Castro Moreira; ex-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC); Ima Viera, pesquisadora titular do Museu Paraense Emilio Goeldi; Iraneide Soares da Silva, professora da Universidade Estadual do Piauí; Leone Andrade, diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec; Luis Manuel Rebelo Fernandes, ex-presidente da Finep; Luiz Antônio Elias, ex-secretário-executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia; e Ricardo Galvão, ex-diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).