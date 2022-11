Alckmin anuncia grupos técnicos de meio ambiente e povos originários

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou há pouco os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição. No GT de Meio Ambiente estão ex-ministros como Calos Minc, Izabella Teixeira e Marina Silva.

Também participam Jorge Viana, ex-governador do Acre; José Carlos Lima da Costa, ex-secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Pará; Marilene Corrêa da Silva Freitas, ex-reitora da Universidade do Estado da Amazonas; Pedro Ivo, ambientalista e dirigente nacional da Rede Sustentabilidade; e Silvana Vitorassi, ex-gerente da divisão de educação ambiental em Itaipu Binacional.

Também foram nomeados os participantes do GT dos Povos Originários, pasta que deve ser criada no próximo governo.

Participam Benki Piyãko, representante político e xamânico do povo Ashaninka; Célia Nunes Correa, professora ativista indígena do povo Xakriabá e deputada eleita por Minas Gerais; Davi Kopenawa Yanomami: presidente da Hutukara Associação Yanomami; João Pedro Gonçalves da Costa, ex-senador pelo Amazonas e ex-presidente da Funai; Joênia Batista de Carvalho, conhecida como Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal em 2018 (RR); Juliana Cardoso, deputada federal eleita (PT-SP); Marcio Augusto Freitas de Meira, ex-presidente da Funai; Marivelton Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn); Sônia Guajajara, líder indígena filiada ao Partido Socialismo e Liberdade; e Tapi Yawalapiti, líder e cacique do povo Yawalapiti da região do alto Xingu.