Alckmin anuncia grupo na Saúde com Padilha, Chioro, Humberto Costa e Temporão

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, nesta quarta-feira (16), os nomes de mais 16 grupos temáticos do governo de transição (GT). No GT de Saúde, foram confirmados os nomes de diversos ex-ministros da área nos governos petistas, como Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Humberto Costa e José Gomes Temporão.

Também participam do GT o presidente do Conselho Nacional da Saúde, Fernando Zasso Pigatto; a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto; a coordenadora de Cardiologia do Instituto do Câncer do estado de São Paulo, Ludhmila Abrahão Hajjar; a ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro de Souza; a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade Lima; a superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da UFPA, Regina Fatima Feio Barroso; e o diretor clínico do Instituto do Coração (InCor), Roberto Kalil Filho.