Ministro de Bolsonaro critica redução 'forçada' de gases e uso de jatinho

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse ontem que a política ambiental deve ser baseada na geração de emprego verde, e não na redução de emissões de gases de efeito estufa "extremamente forçada" em discurso na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-27), em Sharm el-Sheik, no Egito. O titular da pasta na gestão Jair Bolsonaro (PL) também criticou o uso de jatinhos, em referência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bolsonaro não participa do evento, mas Lula foi ao Egito, no primeiro compromisso no exterior após o pleito. A visita é acompanhada pela comunidade internacional, que espera uma guinada nas políticas de proteção da Amazônia.

Sobre a polêmica do jatinho, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) negou que o empresário José Seripiere Junior tenha emprestado a aeronave para Lula. "O proprietário está indo junto para COP. Não tem empréstimo. Estão indo mais pessoas: ex-governador, lideranças políticas, ambientais, todos juntos", disse na segunda-feira.