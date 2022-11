Manifestantes enchem o entorno da área militar no centro de Porto Alegre

As manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com o resultado da eleição que indicou nas urnas a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Brasil pelos próximos quatro anos seguem firmes na área militar de Porto Alegre. Nesta terça-feira (15) que marca os 135 anos da Proclamação da República, eles engrossaram ainda mais o movimento que se sustenta há duas semanas nas imediações do cruzamento entre a rua Sete de Setembro e a avenida Padre Tomé.

Entoando os hinos Nacional, do Exército e da Independência, entre outros cânticos, milhares de pessoas vestindo verde e amarelo e empunhando a bandeira do Brasil marcaram presença no local, aproveitando o tempo firme. Adultos de todas as idades, crianças e até pets com lenços alusivos à bandeira nacional chegavam a pé, de carro ou mesmo em excursões para se unir ao grupo. “Igrejinha e Parobé chegando”, anunciava uma voz ao megafone ao avistar conhecidos que se aproximavam sorridentes após descer de um ônibus.

O movimento foi crescendo ao longo da manhã, com ações orientadas por uma voz feminina que, sobre o carro de som, por trás da bandeira do Brasil que cobria toda a lateral do veículo, comandava as ações. Na camiseta azul que ela vestia era possível ler, às costas, “diga não ao comunismo”.

“Temos de liberar a passagem para a marcha dos homens que estiverem com a bandeira do Brasil”, “Mulheres gritam S.O.S. Homens gritam Forças Armadas” e “Chamem todo mundo para cá, pois às 15h o Brasil inteiro vai orar junto” foram apenas algumas das mensagens ouvidas nas caixas de som.

Mas, em solo, não se identificava um orientador ou organizador. Equipes de reportagem que tentavam colher depoimentos eram desafiadas a dizer o que queriam saber, pois “qualquer um aqui pode falar, porque todo mundo sabe o que a gente quer”. Ainda que alguns participantes procurassem potencializar os gritos de ordem com megafones, as pautas estavam mesmo estampadas em dezenas de cartazes e faixas.

Algumas pediam socorro aos militares, outras acusavam de fraude o resultado das urnas eletrônicas, enquanto outras exigiam que o Tribunal Superior Eleitoral entregasse o código-fonte das urnas às Forças Armadas, por exemplo. Nas conversas entre amigos, parentes ou recém-conhecidos, o discurso do enfrentamento à esquerda, a confiança na “vitória” do movimento e o “orgulho por ver tanta gente reunida cantando nosso hino” eram recorrentes.

Nas dezenas de barracas montadas no entorno do local, não faltavam imagens sacras, bandeiras, camisetas da Seleção, chimarrão, cadeiras, sombra, água, biscoitos, carne e outros itens. Todos à disposição de quem quisesse comer, beber, descansar ou rezar. Enquanto isso, uma voz de alerta avisava contra possíveis riscos de envenenamento:

“Não comprem nada. Biscoitos, água, álcool em gel. Temos tudo aqui, de graça. Muito cuidado, pessoal!”

Por volta das 11h, a manifestação tomava corpo e abrangia desde a Praça Brigadeiro Sampaio até a rua General Bento Martins, além da rua dos Andradas e da avenida Siqueira Campos. Nesse momento, uma caminhada reuniu centenas de homens. Apenas homens. Nos cerca de 500 metros percorridos pelo grupo, com bandeiras e faixas na mão, eles exaltavam o País e paravam para cantar o Hino. As mulheres filmavam, apoiavam e aplaudiam a passagem dos “soldados da Pátria”.

O movimento prometia seguir forte à tarde e também nos próximos dias. Sem dar trégua e, quem sabe, até esperando por alguma medida que barre a posse ao governo eleito.