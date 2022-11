Ernani Polo é reconduzido à vice-presidência da Unale

A nova diretoria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) elegeu na sexta feira (11) a nova diretoria para o ano de 2023, que terá como presidente o pernambucano Diogo Moraes. O deputado estadual Ernani Polo foi reconduzido ao cargo de vice presidente para a região Sul da entidade, representando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Polo esteve na 25 Conferência realizada em Pernambuco, com os deputados estaduais Adolfo Brito, Silvana Covatti, Vilmar Zanchin, Carlos Burigo, Gilberto Capoani, Beto Fantinel e Gerson Burmann. Os deputados Vilmar Zanchin, Adolfo Brito e Silvana Covatti também integram a nova diretoria eleita.

O governador eleito Eduardo Leite também participou do evento, em painel que debateu os principais gargalos dos Estados para os próximos 4 anos, na companhia do Governador reeleito de de Minas Geraes, Romeu Zema, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado e da governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra.

Ernani Polo nesta recondução à vice-presidência da Unale vai ampliar os debates em torno de temas como a competitividade e fomento ao empreendedorismo e liberdade econômica, bem como debater investimentos em inovação, novas tecnologias e também em telefonia para melhoria do sinal aos usuários especialmente no interior e meio rural. Polo que em 2013 foi presidente da CPI da Telefonia criada na Assembleia Legislativa do RS e que inspirou outras tantas CPIs sobre o tema em outros estados do país, através da Unale.

"Vamos ampliar várias pautas que são comuns aos Estados e especialmente ao RS, como a questão de avanços em inovação e novas tecnologias, para que possamos aumentar a competitividade do Rio Grande do Sul que precisa crescer novamente no ranking dos Estados. Também vamos retomar a cobrança para a melhoria da qualidade dos servicos em telefonia", diz Ernani Polo.