Protesto em frente ao Comando Militar completa duas semanas

Completou duas semanas, ontem, o protesto em frente ao Comando Militar do Sul por manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição presidencial, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro. Cerca de 35 barracas e algumas tendas estão no Centro de Porto Alegre, com a presença de manifestantes vestidos nas coredes verde e amarelo.