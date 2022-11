Equipe de Lula exclui agentes do general Heleno da segurança

A equipe de segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), coordenada por integrantes da Polícia Federal (PF), descartou a participação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no local que abriga o escritório de transição de governo.

O GSI é um órgão ligado à presidência da República e, hoje, é comandado pelo general Augusto Heleno - um dos ministros mais próximos de Jair Bolsonaro (PL).

Na segunda-feira (7), policiais federais que compõem a equipe de segurança do petista foram surpreendidos com a chegada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de cerca de mais de 30 agentes do GSI. O CCBB é a sede do governo de transição.

Questionados pela segurança de Lula, os agentes do GSI afirmaram que estavam no local para ajudar no esquema de proteção.

O comando da equipe do petista conversou com os integrantes do GSI e informou que não seria necessária a permanência deles, especialmente nas áreas em que o presidente eleito frequentará.

Segundo pessoas com conhecimento do episódio disseram à Folha de S.Paulo, a conversa foi de "bom nível". De acordo com a lei, o GSI não participa da segurança do presidente eleito e passa a atuar somente após a posse. Mas o gabinete pode ser acionado em caso de necessidade, sempre a pedido da equipe do vencedor do pleito - o que não ocorreu.

De acordo com relatos de fontes da PF, o GSI atuou na transição do ex-presidente Michel Temer (MDB) para Bolsonaro, em 2018. Portanto, a pasta teria entendido que o modelo se repetiria neste ano. O GSI foi procurado pela reportagem, mas não respondeu.