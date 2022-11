Vice-governador eleito faz abertura de workshops de transição do governo gaúcho

A série de workshops para debater os eixos temáticos que nortearão o próximo governo do Rio Grande do Sul teve início na manhã desta quinta-feira (10), no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Esta é a primeira etapa do processo de transição e tem como objetivo promover uma análise dos principais temas da gestão estadual, com a apresentação do cenário atual de cada secretaria e a participação dos partidos que integraram a coligação vencedora da eleição e das siglas que se somaram no segundo turno.

O grupo iniciou os trabalhos pelo eixo Social e Qualidade de Vida, abordando as áreas da Segurança; Igualdade, Direitos Humanos, Assistência Social e Direitos dos Animais; Esporte e Lazer; e Cultura.

Na abertura do encontro, o coordenador político da transição e vice-governador eleito, Gabriel Souza (MDB), destacou que pela primeira vez haverá a continuidade de um governo, o que facilita o processo e permite que nenhum projeto sofra interrupções. “A orientação do governador Eduardo Leite (PSDB) é trabalharmos para não termos absolutamente nenhuma interrupção ou sequer atraso nas obras e programas em andamento a partir de 1º de janeiro”, ressaltou.

Complementando, o secretário de Estado de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Claudio Gastal, pontuou a importância do momento da transição, que neste ano acontece no Centro Administrativo. “Nossas equipes do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), e da subsecretaria de Planejamento estão a postos para prestar todas as informações e colaborar nesse processo. Ainda, a SPGG tem atuado com os diferentes órgãos e entidades na construção de seus books de projetos, nos quais estão identificados os projetos estratégicos com seus respectivos resumos executivos, conquistas e proposições de continuidade e evolução para o próximo ciclo de gestão”, explicou.

Na sexta-feira (11), a partir das 9h, ocorrerá o segundo encontro e último encontro do eixo Social e Qualidade de Vida, com apresentação das áreas de Segurança; Saúde; Justiça, Sistema Prisional e Socioeducativo; Trabalho, Emprego e Renda; e Obras Públicas. Na sequência, haverá o trabalho técnico com reflexões e contribuições de cada partido, que apresentarão suas contribuições no workshop de devolutiva que ocorrerá a partir do dia 22 de novembro.

Confira o cronograma completo dos próximos quatro eixos:

16 de novembro (9h às 13h) – Eixo Ambiental e de Infraestrutura

Estado da Arte no Meio Ambiente e na Infraestrutura

Estado da Arte nas Concessões e PPP

Estado da Arte no Desenvolvimento Urbano

Estado da Arte na Logística e Transporte

17 de novembro (9h às 13h) – Eixo Econômico

Estado da Arte no Desenvolvimento Econômico

Estado da Arte na Inovação, Ciência e Tecnologia

Estado da Arte na Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

Estado da Arte no Turismo

18 de novembro (9h às 12h) – Eixo Fiscal e Gestão

Estado da Arte no Planejamento, Governança e Gestão

Estado da Arte na Fazenda Estadual

21 de novembro (9h às 12) – Eixo Educação e 1ª Infância*

Estado da Arte na Educação

*O tema 1ª Infância está sendo tratado de forma transversal ao longo dos workshops