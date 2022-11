Câmara rejeita "Moção de repúdio aos atos antidemocráticos" que ocorrem em frente ao Comando Militar do Sul

A Câmara Municipal de Porto Alegre rejeitou, nesta quarta-feira (9), uma "Moção de repúdio aos atos antidemocráticos" que ocorrem em frente ao Comando Militar do Sul, no centro da capital gaúcha. A Moção foi encaminhada pelo vereador Giovani Culau (PCdoB), suplente da vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB), e dividiu opiniões na Casa. A matéria foi rejeitada com 17 votos contrários e 11 votos favoráveis.

Os atos dos quais a Moção se refere ocorrem na Capital desde o início de novembro, após os resultados das eleições. Os manifestantes estão reunidos para questionar a legitimidade das urnas, que deram vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Moção resultou em um clima tenso na Câmara. As vereadoras Daiana Santos (PCdoB) e Comandante Nádia (PP) trocaram farpas no Plenário. Enquanto Daiana discursava em tribuna, Nádia fazia interrupções em sua fala, gerando um tensionamento entre as duas, que resultou em uma breve discussão.

Enquanto a bancada de oposição se manifestava a favor, parte dos parlamentares se mostraram contrários. O vereador Cassiá Carpes (PP) sugeriu até mesmo que a Moção fosse descartada da sessão. “Meu objetivo aqui é distensionar (...) Eu peço que nós tenhamos a sabedoria nesse momento de não votar essa Moção, ela não se fundamenta”, defendeu o parlamentar.

Já a vereadora Mônica Leal (PP) chegou a questionar os resultados das eleições na tribuna. “Quando a manifestação é iniciada pelo partido da esquerda, aí é a liberdade de expressão. Mas, agora, quando constatadas anomalias nas eleições de 2022…”, sugeriu.

O vereador Matheus Gomes (PSOL) saiu em defesa da Moção e afirmou que os resultados das eleições devem ser respeitados. “A liberdade de expressão não é a liberdade de agressão, não é a possibilidade de chamar as forças armadas para intervir sobre outros poderes, criar teorias conspiratórias quanto ao processo eleitoral”, defendeu. “Vocês não vão usurpar o que foi a escolha do povo brasileiro, de mais de 60 milhões de pessoas que votaram no Lula”, concluiu.

O autor da proposta, Giovani Culau (PCdB), afirmou que estava receoso quanto a maneira com que os demais parlamentares receberiam a Moção. “Eu vim dividido com a expectativa da reação desse setor bolsonarista que nós temos na Câmara de Porto Alegre, mas também esperançoso de que nós pudéssemos fazer um debate mais comprometido com a democracia”, destacou o parlamentar. “O que a gente tem visto hoje nas ruas é um desrespeito à democracia”, completou.