Lula afirma a Lira que não vai interferir na eleição da Câmara

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (9) por cerca de duas horas com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cumprindo mais uma etapa da articulação que pode unir em um mesmo lado o presidente eleito e o líder do Centrão, que desde 2020 é aliado de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com pessoas que acompanharam o encontro na residência oficial do presidente da Câmara, Lula disse a Lira que não pretende interferir na eleição para o comando da casa.

Caso isso se confirme, fica praticamente selada a reeleição de Lira em fevereiro, já que se torna bastante improvável que surja um concorrente competitivo sem o apoio do presidente eleito. Em troca, dizem aliados do petista, Lira trabalhará em um primeiro momento em prol da aprovação da PEC da Transição, medida essencial para que Lula acomode no orçamento verbas para cumprir em 2023 algumas de suas principais promessas.

Em um segundo momento, afirmam esses parlamentares, a ideia é que haja uma aliança formal entre Lira e Lula, o que daria ao presidente eleito parte do Centrão e uma base muito mais sólida na Câmara do que se contasse apenas com a esquerda e com partidos de centro e de direita hoje independentes, como PSD e MDB.

Nem Lula nem Lira deram entrevista após o encontro. O presidente da Câmara, porém, postou em suas redes sociais três fotos em que aparece sorridente, ao lado de Lula, durante a visita desta quarta.

De acordo com petistas, Lira se mostrou bastante receptivo à ideia de manter um entendimento com o PT, em troca do apoio ou da não interferência em sua campanha à reeleição, apesar do histórico de divergências durante a campanha. As fotos postadas por ele são um sinal claro nesse sentido, avaliam.

Logo em seguida, Lula e sua comitiva se deslocaram alguns metros no Lago Sul e se reuniram em almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador é simpático a Lula e também é favorito para se reeleger em fevereiro, com o apoio do futuro governo.

Pai do deputado, o ex-senador e ex-deputado federal Benedito de Lira (PP) defendeu em entrevista à Folha de S.Paulo que o apoio dado a Bolsonaro por ele e pelo filho não é obstáculo para que o presidente da Câmara dos Deputados agora feche uma aliança com Lula.

Hoje, Lula deve ser reunir deputados e senadores dos partidos que integraram a sua coligação na disputa presidencial. Também foram convidados os parlamentares do MDB e do PSD, siglas que indicaram quadros para o governo de transição. MDB e PSD vem sendo apontados como peças fundamentais para garantir maioria para a aprovação de medidas importantes.

Ainda ontem, Lula visitou a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que o recebeu com os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. A reunião durou cerca de 50 minutos.