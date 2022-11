Câmara de Vereadores aprova empréstimo de US$ 150 milhões do BID a Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, ontem, projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar empréstimo de US$ 150 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cerca de R$ 770 milhões pelo câmbio atual. A contrapartida do município ao financiamento é de US$ 37,5 milhões. O investimento total deve chegar a R$ 1 bilhão. As informações foram divulgadas pela assessoria de comunicação da prefeitura de Porto Alegre.

O projeto recebeu votos favoráveis de 25 votos e um contrário. Oito vereadores se abstiveram da votação. Duas emendas foram aprovadas junto ao texto principal, ambas de autoria da vereadora Mariana Pimentel (Novo). A primeira determina que a prefeitura de Porto Alegre deverá disponibilizar anualmente à população informações sobre o valor de empréstimo recebido no período, os órgãos onde os recursos foram aplicados e seus respectivos valores e os projetos em execução. A segunda veda a utilização dos valores recebidos em virtude do empréstimo para fins de programas de concessão de crédito.

A operação de crédito, autorizada pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério da Economia em dezembro de 2021, viabilizará o Programa de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade Fiscal (Porto Alegre ).

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Urbano Schmitt, os recursos garantirão uma melhoria na prestação de serviços públicos.

Com o financiamento, a prefeitura planeja ampliar investimentos sociais, reduzir a pobreza e oferecer serviços públicos de excelência, melhorando a qualidade do gasto público e a sustentabilidade fiscal.

A ação será promovida através de interoperabilidade de dados no setor social, da transformação digital na gestão de serviços sociais, do fortalecimento da capacidade de gestão das instituições e da melhoria da oferta nos serviços no eixo social - que contempla as secretarias de Segurança; Saúde; Educação; Desenvolvimento Social; Esporte, Lazer e Juventude; e Habitação e Regularização Fundiária.