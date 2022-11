Heinze pronto para briga

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP), vem se destacando em suas manifestações nas comissões e em plenário com temas polêmicos. Entrou num entrevero ao defender, na CPI da Pandemia no Senado, a eficácia da cloroquina. Levou uma saraivada de críticas, tentando convencer, na mesma linha do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o medicamento é eficaz.

CPI para campanha em rádios

Nesta terça-feira à noite, o senador gaúcho, em pronunciamento no plenário do Senado, defendeu a criação de uma CPI para apurar supostas irregularidades na inserção de campanhas eleitorais dos candidatos à presidência da República, em emissoras de rádio, no segundo turno. Também um assunto praticamente descartado, "por falta de provas", pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Sem embasamento constitucional

Heinze fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, afirmando que, "uma lista de pessoas tiveram contas retidas, incluindo parlamentares, veículos de comunicação e personalidades dos mais variados segmentos, todas silenciadas em caráter excepcional, sem embasamento constitucional e por definição de um único ministro".

Proteção da Infância e Juventude

Projeto que cria o Cadastro Federal de Informações para a Proteção da Infância e da Juventude, que reuniria os dados de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes em todo o território nacional, foi apresentado pelo deputado federal gaúcho Maurício Dziedricki (Podemos). O parlamentar defende maior integração entre os órgãos competentes.

Cadastro Nacional de Pedófilos

"O Cadastro Nacional de Pedófilos vai garantir mais efetividade na prevenção desses crimes. Esse tipo de crime deixa marcas para o resto da vida, e muitas pessoas não denunciam por medo. Temos que criar mecanismos para acabar com a monstruosidade e punir com rigor os pedófilos." Maurício Dziedricki alerta que, "segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual".

Doenças raras

A criação do cadastro nacional de pessoas com doenças raras é defendida pelo deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB). Para o tucano, "a medida é fundamental para que o governo faça o mapeamento dos pacientes, o planejamento de combate à doença e a elaboração do orçamento".

Habitação popular

"Não tem nenhuma previsão de recursos no orçamento para habitação popular," afirmou o deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT), acrescentando: "queremos retomar o programa Minha Casa, Minha Vida já a partir de janeiro. O País está desde 2016 sem praticamente construir uma casa, um loteamento popular. A fila de espera cresceu muito", argumentou o parlamentar.

Merenda escolar

Paulo Pimenta também citou o programa de merenda escolar que, segundo ele, "está há cinco anos sem reajuste; e o programa de aquisição de ônibus escolares, que tem apenas R$ 425 mil para 2023. O projeto do orçamento de 2022 previa R$ 10 milhões para estas compras, de acordo com estudo técnico das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado".