Seu Jorge receberá Medalha do Mérito Farroupilha, mais alta honraria da AL-RS

ofensas racistas que ele sofreu durante um show no Grêmio Náutico União Foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira (8), na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS), a concessão da Medalha do Mérito Farroupilha ao cantor Seu Jorge. A iniciativa é de autoria da deputada Luciana Genro (PSOL), que propôs entregar a mais alta honraria do Parlamento gaúcho ao músico, após as, em Porto Alegre.

“O que aconteceu com Seu Jorge é um reflexo do que acontece todos os dias com o povo negro no Rio Grande do Sul e no Brasil. O racismo estrutural é parte da nossa formação enquanto sociedade, por isso a luta antirracista é tão importante e por isso é muito positivo que a Assembleia conceda sua mais importante medalha ao Seu Jorge”, disse Luciana Genro.

A deputada afirma que é simbólico também que o nome da honraria faça referência à Revolução Farroupilha, onde ocorreu o Massacre de Porongos. “Conceder a Medalha do Mérito Farroupilha a um artista de renome nacional como o Seu Jorge é uma forma de também resgatar nossa história do ponto de vista dos oprimidos, e não dos opressores. É olhar para o passado com esse viés crítico para jogar luz sobre os problemas do presente e trabalhar por um futuro cada vez mais antirracista”, considerou a parlamentar.

Com a aprovação da medalha, cabe agora ao Cerimonial da Assembleia organizar a cerimônia de entrega, que precisa ser ainda acertada de acordo com a disponibilidade de Seu Jorge.