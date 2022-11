Protesto de bolsonaristas no Centro de Porto Alegre completa 10 dias

As manifestações de bolsonaristas contra o resultado nas urnas, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República no domingo, 30 de outubro, completam 10 dias em Porto Alegre. Protestos acontecem em diversas cidades e capitais no Brasil e, em alguns pontos, seguem ativos, caso da capital gaúcha, onde há, inclusive, pessoas acampadas.

A ocupação em frente ao Comando Militar do Sul começou a ganhar força no dia 1º de novembro, véspera de feriado. Na manhã desta quarta-feira (9), os protestos persistiam, apesar do tempo, que alternava momentos de sol e chuva.

A região da avenida Padre Tomé com a rua 7 de Setembro está tomada por barracas e manifestantes insatisfeitos com os resultados das urnas, que gritam “SOS Forças Armadas”. Nos primeiros dias, as palavras de ordem em frente ao Comando Militar do Sul eram pedidos de intervenção. As cores verde e amarelo prevalecem, inclusive, com venda de bandeiras, bonés e camisas da seleção brasileira.

A maior parte das tendas está localizada em frente ao Tribunal de Contas do Estado. Algumas até contam com churrasqueira, fogão a gás, cadeiras de praia e colchão. Integrantes da manifestação passam a noite no local. Os estabelecimentos próximos recebem parte do grupo na hora das refeições, enquanto outros consomem alimentos nas próprias barracas.

Os protestos em frente aos quartéis ocorreram logo depois de bloqueios de estradas pelo Brasil, também em protesto contra o presidente eleito. Agora, os atos estão concentrados em frente a instituições militares. No 10° dia de protestos em Porto Alegre, estão expostos cartazes como "O Brasil foi roubado” e “Fraude nas urnas”, além de frases em inglês, como “Brazil is being censored (O Brasil está sendo censurado)” e “Brazil was stolen (Brasil foi roubado)”.

O Ministério da Defesa informou que vai encaminhar nesta quarta-feira (9) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação elaborado por técnicos das Forças Armadas. Os militares fazem parte da comissão de transparência criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições, que foram encerradas no dia 30 de outubro.

Não há, no entanto, nenhuma prova ou indicio oficial que comprove fraude nas eleições 2022, que, além do novo presidente da República, também elegeram pelo voto popular 27 governadores, 513 deputados federais, 27 senadores, bem como Assembleias Legislativas em 26 estados e deputados distritais no Distrito Federal.

Não há previsão para o fim das manifestações. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado da eleição na noite de 30 de outubro, após a apuração. A transição no governo federal já ocorre a pleno em Brasília.