Assembleia Legislativa homenageia Federasul pelo aniversário de 95 anos

A Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul), que completou 95 anos em 28 de outubro, foi homenageada no Grande Expediente da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (8). Ficou a cargo do vice-governador eleito, deputado estadual Gabriel Souza (MDB), conduzir a cerimônia. "Os 95 anos da Federasul significam muito mais que a celebração do aniversário de uma entidade empresarial gaúcha. É quase um século de atuação que simboliza o desenvolvimento econômico e social do RS e a capacidade de empreender e inovar dos gaúchos. Uma trajetória que se funde com a própria história de transformações e avanços do Estado."

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, acompanhou a solenidade da Mesa Diretora, ao lado dos deputados. “Os aspectos fundamentais para o desenvolvimento do RS são união e empreendedorismo. A Federasul vem contribuindo com o debate público, sempre nesse horizonte de melhorar o ambiente econômico do nosso Estado. Não existe melhor política social que a geração de emprego, e a possibilidade de atrairmos mais investimento para o nosso Estado, com essa perspectiva de desenvolvimento, é o que celebra a federação nesses 95 anos”, afirmou.

Além do discurso de homenagem de cerca de 17 minutos do vice-governador eleito, outros parlamentares prestaram homenagens à Federasul. Os deputados Dalciso Oliveira (PSB), Juvir Costela (MDB), Eduardo Loureiro (PDT), Zilá Breitenbach (PSDB), Pepe Vargas (PT), Issur Koch (PP), Capitão Macedo (PL), Aloísio Classmann (União) e Fábio Ostermann (NOVO) se manifestaram por meio de apartes.