Gleisi convida MDB para transição; Baleia Rossi fala em 'espírito colaborativo'

Agência Estado

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, convidou formalmente o MDB nesta terça-feira (8), para integrar a equipe de transição de governo. Após uma reunião com o presidente do partido, Baleia Rossi, a deputada disse que sentiu "grande disposição" para que as duas legendas caminhem juntas. Baleia afirmou que vê no MDB um "espírito colaborativo", mas ainda vai consultar lideranças emedebistas para tomar uma decisão.