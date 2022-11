'Importante é Brasil ter força política no centro', diz Leite sobre fusão PSDB-Cidadania

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou ser prematuro para haver uma decisão para as negociações entre PSDB e Cidadania sobre uma possível fusão entre os dois partidos. Para o gaúcho, o mais importante seria a formação de uma força política de centro.

“A minha maior preocupação do ponto de vista político visando o interesse do Brasil é poder ajudar a constituir uma força política de centro. (...) Se vai redundar numa fusão, na criação de algo novo, se vai ser uma federação ou se eventualmente não conseguiremos evoluir nessa direção, ainda é prematuro dizer”, declarou, após ser questionado pelo Jornal do Comércio.