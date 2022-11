Leite nega sondagem pelo União Brasil para filiação

Governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) negou ter sido convidado pelo União Brasil para compor a sigla após as eleições. Circulou na imprensa nacional no domingo que o tucano estaria na mira do União para reforçar a legenda, juntamente a outros quadros do PSDB.

"Depois das eleições não tive nenhuma procura neste sentido", afirmou categoricamente Leite, após ser questionado pelo Jornal do Comércio em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira. "Tinha havido uma conversa lá atrás, quando houve essa abertura. (Depois da eleição) não tive contato. Tenho uma boa relação com os dirigentes do União Brasil, compuseram nossa coligação, é um partido que tem meu respeito, mas não abri conversas nessa direção. Acabo de ser eleito pelo PSDB", concluiu Leite.

Na semana passada, o União Brasil conseguiu provocar um primeiro desfalque nos quadros tucanos, ao filiar o prefeito de Porto Velho (RO), Hildon Chaves.