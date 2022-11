Veja alguns dos cotados para assumirem ministérios no governo Lula

ALEXANDRE PADILHA

Deputado federal pelo PT, foi ministro das Relações Institucionais de Lula e da Saúde de Dilma Rousseff (PT); neste ano foi um dos coordenadores de campanha do ex-presidente.

ALOIZIO MERCADANTE

Cotado para Relações Exteriores ou Planejamento, que no governo Bolsonaro foi fundido com a Fazenda. Ficou malvisto no PT após impeachment de Dilma por se opor à aliança com MDB; volta ao governo ao se redimir como coordenador do plano de governo de Lula.

CHICO CÉSAR

Cantor e compositor, é cotado para comandar o Ministério da Cultura, que será recriado. Porém, afirmou que prefere ver outras pessoas na pasta, como o ex-ministro Juca Ferreira (PT) ou a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

DANIELA MERCURY

Teve grande importância na campanha do petista deste ano, intensificando a participação na reta final ligando para eleitores indecisos. É sondada para assumir o Ministério da Cultura.

FELIPE SALTO

Economista, de perfil técnico, é secretário da Fazenda de São Paulo. É cotado para a Secretaria do Tesouro, sob o guarda-chuva do Ministério da Fazenda.

FERNANDO HADDAD

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito da capital paulista saiu da disputa ao governo de SP derrotado, mas registrou o melhor desempenho do PT no estado e foi importante para encurtar a diferença de Lula a Bolsonaro no Sudeste. Prefere comandar a Fazenda, mas é cotado para voltar à Educação.

GERALDO ALCKMIN

Vice-presidente eleito, do PSB, também pode ocupar um ministério, cumprindo a promessa de Lula nas eleições de dar grande relevância ao companheiro de chapa. É sondado para a Defesa ou para uma pasta que focaria pequenas e grandes empresas.

GLEISI HOFFMANN

Defensora da candidatura de Lula e do legado do petista quando ele foi preso, em 2018. Ocupou um papel essencial na campanha e agora está na equipe de transição. É cotada para o Planejamento.

HENRIQUE MEIRELLES

O economista e ex-presidente do Banco Central aderiu à candidatura de Lula após reunião entre o petista e ex-presidenciáveis. Pode assumir a Fazenda.

JEAN PAUL PRATES

Do PT do Rio Grande do Norte, é atuante na área de energia. Deve assumir Minas e Energia, mas também é opção para Petrobras.

JUCA FERREIRA

Possível futuro ministro da Cultura. Sociólogo, participou da gestão de Gilberto Gil e o sucedeu no cargo nos governos Lula e Dilma.

MARINA SILVA

Ex-ministra do Meio Ambiente, que havia rompido com o PT desde 2009, reconciliou-se com o partido nas eleições deste ano e foi um grande símbolo de união na campanha. Cotada para o Meio Ambiente novamente.

MÁRCIO FRANÇA

Ex-governador de SP e articulador que viabilizou a chapa Lula-Alckmin, é cotado para assumir o Ministério da Indústria.

NERI GELLER

Deputado federal e ex-ministro de Dilma é do PP de Mato Grosso e foi um dos poucos bastiões de Lula no setor agropecuário. É uma opção para a Agricultura.

PÉRSIO ARIDA

Próximo do vice-presidente eleito, foi um dos pais do Plano Real, abrindo o voto em Lula no segundo turno. Cotado para o Ministério da Fazenda, em aceno ao mercado.

RUI COSTA

Governador da Bahia é um dos favoritos a assumir a Fazenda.

SIMONE TEBET

Senadora e candidata ao Planalto pelo MDB, foi peça chave para a eleição de Lula. Ela, que prefere assumir a Educação, é cotada para a Agricultura.

TEREZA CAMPELLO

Ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma, é bem vista aos olhos de Lula como uma opção para ministérios da área social.

WELLINGTON DIAS

Senador pelo Piauí é um dos sondados a assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula. Ele foi um dos coordenadores da campanha do ex-presidente e colaborou na elaboração de propostas para a economia.