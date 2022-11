Eduardo Leite irá a Brasília se reunir com PSDB

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), irá à capital federal na próxima semana para se reunir com a alta cúpula dos tucanos. A agenda deve ocorrer na quarta-feira, em encontro do partido para discussão de questões internas, passadas as eleições, que foram duras para a sigla.

Além do compromisso com os correligionários, Leite deve aproveitar a passagem por Brasília para se encontrar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Vou a Brasília possivelmente na quarta-feira. (Serão discutidas) questões partidárias. Provavelmente a governadora eleita por Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), vá também. Vamos conversar com presidente do partido (Bruno Araújo) e com os integrantes da bancada. Também vou analisar outras agendas que podem ser envolvidas, potencialmente, com o presidente eleito. Mas não sei se ele estará em Brasília", disse Leite, após evento promovido pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal).

As eleições de 2022 foram especialmente difíceis para o PSDB. O partido perdeu 10 das 23 cadeiras que possuía na Câmara dos Deputados. A representação no Senado Federal também sofreu grande impacto, caiu pela metade: de oito para quatro senadores. E ainda perdeu o governo do estado de São Paulo. No encontro em Brasília, a pauta deve ser o futuro dos tucanos em nível nacional.