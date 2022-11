Governo poderá aportar recursos na BR-116, diz Leite

O segundo governo Eduardo Leite (PSDB) deve levar a Brasília uma proposta para resolver dois gargalos logísticos na Região Metropolitana de Porto Alegre e na conexão da Capital com a serra gaúcha. O governador eleito informou que pretende propor uma negociação ao próximo governo federal: o Rio Grande do Sul aportaria recursos para a conclusão das obras na BR-116 em troca do início das obras para a extensão da RS-448 de Sapucaia do Sul até Portão.

"A rigor, o que a gente precisa resolver (é a mobilidade) na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), e também na direção da serra gaúcha, é todo o complexo viário tirando esses gargalos. O Estado poderia bancar a conclusão das obras na BR-116 em troca de ter a garantia do governo federal de dar início às obras da extensão da RS-448 entre Sapucaia do Sul e Portão", disse Leite, durante evento promovido pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal).

Em julho, já sob a gestão do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), o Palácio Piratini foi derrotado na Assembleia Legislativa em um projeto que pretendia investir até R$ 495,1 milhões para acelerar a duplicação de trechos da BR-290 e da BR-116, entre outras obras nas duas rodovias federais. O projeto foi proposto quando Leite ainda era governador. Ele agora tentará uma nova articulação com o Parlamento gaúcho.

Segundo o tucano, a conclusão somente das obras da BR-116 não chegaria a estes quase R$ 500 milhões propostos no projeto rejeitado, mas não adiantou valores das obras.

Presidente da Granpal, Rodrigo Battistella (PT) afirmou que as obras são importantes para o Estado e para a região. "Nós precisamos ter esse investimento. A mobilidade urbana da RMPA é fundamental para que as nossas empresas possam expandir seus negócios. Cerca de 27% do PIB do Estado está aqui. Precisamos fazer a extensão da (BR-)448. É fundamental. Se o governador tem uma proposta de parceria com o governo federal, vai ser de fundamental importância. Precisamos ter competitividade perante os outros estados", afirmou o prefeito de Nova Santa Rita.

Curiosamente, o voto decisivo que barrou o projeto original na Assembleia foi do então presidente do Legislativo gaúcho, Valdeci Oliveira (PT), correligionário de Battistella, que deu voto de Minerva contrário, quando a votação em plenário empatou em 25 votos favoráveis e 25 contrários.

"Foi um debate que tivemos arduamente. Queríamos que tivesse sido feita a aprovação daquele projeto. Somos favoráveis. Esses municípios (da RMPA) necessitam de uma mobilidade adequada para que, inclusive, possam trazer mais investimentos para essa região. Nenhuma empresa vai se instalar em um local que tenha dificuldade de se locomover", disse Battistella.