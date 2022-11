Bolsonaro reafirma a Alckmin compromisso com transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) classificou seu encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira, como "positivo". Segundo Alckmin, que é coordenador da transição de governo, Bolsonaro reiterou o que foi dito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e pelo ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos, sobre a disposição do governo em repassar todas as informações para que a transição seja pautada pelo "interesse público".

O vice-presidente eleito ainda relatou que o convite foi feito pelo presidente quando já estava de saída do Palácio do Planalto, onde se encontrou com ministros de Bolsonaro.

"Foi positivo, presidente reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro Ramos, da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações para que se tenha aí transição pautada pelo interesse público", disse Alckmin, que falou com a imprensa após reunião no Tribunal de Contas da União (TCU).

Questionado se Bolsonaro havia o parabenizado pela vitória, Alckmin desconversou. "Presidente fala depois o teor da conversa, mas foi resumo reiterado dos compromissos da transição, pautada pela transparência, continuidade, previsibilidade", disse.

Alckmin foi ao TCU acompanhado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Aloizio Mercadante, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e do senador Paulo Rocha (PT-PA).

Por parte do TCU, estavam presentes os ministros Bruno Dantas, presidente em exercício do TCU, Vital do Rêgo, Antônio Anastasia e Jorge Oliveira, que formam o comitê de acompanhamento do processo de transição de governo.