Bolsonaristas reúnem multidão em Porto Alegre

Pelo segundo dia seguido, manifestantes bolsonaristas se concentraram para protestar em frente ao Comando Militar do Sul, na Rua da Praia e entorno, incluindo rua Sete de Setembro e escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Descontentes com o resultado das urnas no domingo, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República ao derrotar o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), os manifestantes voltaram a se manifestar.

O ato realizado ontem, no feriado do Dia de Finados, reuniu uma multidão em ruas do Centro, assim como ocorreu em outras capitais no País. Em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou diferentes bloqueios ao longo da tarde, no quadrilátero formado pelas ruas da Praia e Sete de Setembro, e entre as ruas General Portinho e General João Manoel. Na avenida Mauá, foram bloqueados os acessos para a rua General Bento Martins e avenida Padre Tomé. Na rua General Canabarro, por sua vez, o bloqueio ocorreu a partir da rua Riachuelo.

A principal reivindicação dos manifestantes reunidos em frente ao Comando Militar foi de "intervenção federal", o que foi defendido tanto em cartazes quanto em palavras de ordem, repetidas em coro por parte dos presentes: "Intervenção Federal Já!", gritavam.

Também havia críticas ao PT e ao presidente recém-eleito. Cartazes com os dizeres "Supremo é o povo", "Não ao comunismo", "Não ao socialismo latino-americano" e "Não à censura do STF" se sobressaíam. As cores verde e amarela eram predominantes nas roupas dos manifestantes, muitos camisetas da seleção brasileira de futebol e outros tantos carregando a bandeira do Brasil.

Outras palavras de ordem foram "A nossa bandeira! Jamais será vermelha!" e "Lula ladrão! Teu lugar é na prisão!". Caixas de som reproduziam o hino nacional, o hino da independência do Brasil e a música "Eu Te Amo, Meu Brasil", popularizada como um jingle durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).

O Museu do Comando Militar do Sul também foi tomado pelos manifestantes, que aproveitaram para tirar fotos juntos aos blindados, viaturas, entre outros itens presentes no local. A igreja Nossa Senhora das Dores foi outro ponto eleito pelo grupo para se concentrar, sendo a sua escadaria tomada pelos manifestantes.

Um carro de som circulava nas redondezas. Entre as pessoas que subiram para discursar em cima do veículo, estava o advogado Fernando Conrado. "O que eu quero é que o PT não volte ao poder. As eleições foram manipuladas", discursou, com críticas à Suprema Corte e à censura. Ele e outros manifestantes pediram para o grupo permanecer nas ruas nos próximos dias.