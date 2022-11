Bolsonaristas reúnem multidão em frente ao Comando Militar em Porto Alegre

Um carro de som circulava nas redondezas. Entre as pessoas que subiram para discursar em cima do veículo, estava o advogado Fernando Conrado. “O que eu quero é que o PT não volte ao poder. As eleições foram manipuladas", discursou, com críticas à Suprema Corte e à censura. Ele e outros manifestantes pediram para o grupo permanecer nas ruas nos próximos dias.

O Museu do Comando Militar do Sul também foi tomado pelos manifestantes, que aproveitaram para tirar fotos juntos aos blindados, viaturas, entre outros itens presentes no local. A igreja Nossa Senhora das Dores foi outro ponto eleito pelo grupo para se concentrar, sendo a sua escadaria tomada pelos manifestantes.

Além da “intervenção federal”, havia críticas ao partido e ao candidato vencedor das eleições presidenciais. Também se sobressaíam cartazes com os dizeres "Supremo é o povo", "Não ao comunismo", "Não ao socialismo latino-americano" e "Não à censura do STF". As cores verde e amarela eram predominantes nas roupas dos manifestantes, muitos de camisetas da seleção brasileira de futebol e outros tantos carregando a bandeira do Brasil.

O ato nesta quarta-feira, 2 de novembro, feriado do Dia de Finados, reuniu uma multidão em ruas do Centro - assim como ocorreu em outras capitais no País. Em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou diferentes bloqueios, ao longo da tarde, no quadrilátero formado pela Rua da Praia e Sete de Setembro, e entre as ruas General Portinho e a General João Manoel. Na avenida Mauá, foram bloqueados os acessos para a rua General Bento Martins e avenida Padre Tomé. Na rua General Canabarro, por sua vez, o bloqueio ocorreu a partir da Riachuelo.

Descontentes com o resultado das urnas no domingo (30), quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República ao derrotar o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), os manifestantes voltaram a se manifestar

Pelo segundo dia seguido, manifestantes bolsonaristas se concentraram para protestar em frente ao Comando Militar do Sul, na Rua da Praia e entorno, incluindo rua Sete de Setembro e escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Atos também ocorreram em frente a sedes militares no Rio e São Paulo

De acordo com a agência Estado, militantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) também participam nesta quarta-feira, de atos diante de sedes militares em São Paulo e no Rio de Janeiro. Há ainda registro de atos em outros estados, como Santa Catarina, Distrito Federal e Minas Gerais.

Inconformados com a vitória nas urnas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas pediram "intervenção militar" ou "intervenção federal".

Após o resultado das urnas ter sido sacramentado, militantes bolsonaristas bloquearam rodovias e estradas federais e estaduais a partir da noite de domingo. Parte dos bloqueios seguem ocorrendo em diversos estados do País, mesmo após o presidente Jair Bolsonaro ter condenado atos que prejudiquem o direito de ir e vir, em pronunciamento na terça-feira.

Presidente e seus apoiadores agora estimulam atos nas ruas, o que ocorreu nesta quarta-feira. Vestidas de verde-amarelo, milhares de pessoas pedirm "intervenção federal" em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do Ibirapuera, em São Paulo.

Os bolsonaristas puxavam gritos de "Fora PT" e "intervenção federal". Segundo a agência Estado, a multidão na região do Ibirapuera pediu provas da lisura do processo eleitoral e defendeu uma intervenção ora "militar" ora "federal" baseada equivocadamente no artigo 142, que trata sobre as atribuições das Forças Armadas.

No Rio de Janeiro, um grupo de bolsonaristas ocupou a praça em frente ao Comando Militar do Leste e uma faixa da avenida Presidente Vargas, principal via do Rio de Janeiro. Os manifestantes chegaram ao local por volta das 8h com faixas e cartazes por "intervenção militar" e bandeiras do Brasil.

Cerca de 500 pessoas também se reuniram na diante do Comando da Primeira Divisão de Exército, na Vila Militar (Zona Oeste) do Rio de Janeiro. A maioria dos manifestantes usava camisa da seleção brasileira e ostentava bandeiras do Brasil. A reportagem contou duas faixas e quatro cartazes pedindo intervenção militar.