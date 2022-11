Sulpetro diz que abastecimento de combustíveis não deve ser afetado

Apesar das manifestações em rodovias gaúchas promovidas por eleitores inconformados com o resultado da eleição presidencial, a situação não deve afetar o abastecimento nos postos de combustíveis do Estado. Conforme o presidente da Sulpetro, João Carlos Dal’Acqua, as distribuidoras estão entregando os produtos normalmente.

“É importante tranquilizar a população. Não temos notícia de bloqueios radicais. A falta de combustível nas bombas verificada na terça-feira se deu mais pelo corre-corre dos motoristas, receosos de passar pela escassez ocorrida há quatro anos, durante a greve dos caminhoneiros. Isso afetou nossa logística, mas, em princípio, o quadro está administrado”.

O dirigente observa, entretanto, que o Estado depende de insumos, como álcool anidro, que chegam de Santa Catarina e do Paraná via rodoviária. Em reunião marcada com representantes da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o governo gaúcho deverá reforçar o pedido de liberação da necessidade da entrega de gasolina nos postos com a adição de 27% de álcool anidro. “A ANP liberou em 2018, mas com alguma demora que dificultou o abastecimento dos postos. Agora, com essa expertise, estamos nos antecipando e confiando em uma resposta positiva mais ágil”, concluiu.