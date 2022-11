Manifestantes protestam pelo 2º dia em frente ao Comando Militar do Sul em Porto Alegre

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão concentrados desde a terça-feira (1) em frente ao Comando Militar do Sul (CMS), na rua dos Andradas. Insatisfeitos com o resultado das eleições, que teve a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , eles pedem intervenção militar. Um ato está previsto para ocorrer no local na tarde desta quarta-feira (2).

A EPTC realiza bloqueios no trânsito no centro de Porto Alegre na manhã desta quarta em razão da concentração de manifestantes na região. De acordo com informações da EPTC, a manifestação é pacífica.

Estão bloqueados os seguintes trechos da área central: Andradas X Gen. Canabarro, Siqueira Campos X Gen. Bento Martins, o acesso da rua Sete de Setembro x travessa Araújo Ribeiro e Siqueira Campos X Pe.Tomé.