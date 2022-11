Em sua conta oficial no Twitter, o Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou, na tarde desta terça-feira, 1º de novembro, sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), também nesta tarde, no Palácio do Planalto. O Supremo escreveu na rede social que "consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições."

Durante sua fala, que durou pouco mais de três minutos, o Chefe do Executivo agradeceu aos seus eleitores , embora não tenha falado diretamente sobre a derrota de sua reeleição à Presidência. Ele destacou, no entanto, que os protestos não podem impedir o direito de "ir e vir" das pessoas. "A manifestação pacífica será bem-vinda. Os métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com o cerceamento do direito de ir e vir. Somos pela ordem e progresso", considerou Bolsonaro.

Logo após o pronunciamento do presidente, enquanto o atual titular do Planalto se retirava, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), fez também uma brevíssima explanação . Disse que irá, quando convocado, começar a transição de governo com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O vice foi indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para coordenar a transição.