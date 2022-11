Chefe da Casa Civil de Bolsonaro confirma início da transição

Bárbara Lima

Logo depois do breve pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto o atual titular do Planalto se retirava, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), fez também uma brevíssima explanação. Disse que irá, quando convocado, começar a transição de governo com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O vice foi indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para coordenar a transição.