Agronegócio gaúcho tem restrições a Lula, mas está aberto a "diálogo respeitoso"

O líder ruralista, que assim como a maior parte do agro apoiou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) – na solenidade de inauguração da 45ª Expointer foi ovacionado ao dizer na tribuna do Parque de Exposições Assis Brasil que “o campo é bolsonarista” – projetou dificuldades para o setor durante a gestão petista.

O agronegócio gaúcho sinaliza desconforto com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição à presidência da República e manifesta preocupação com a futura gestão, a partir de 1º de janeiro de 2023. “Ele (Lula) não tem afinidade com o agronegócio. Primeiro, por relativizar o direito à propriedade. Depois, por, em suas primeiras palavras como presidente eleito, abordar assuntos sobre os quais divergimos, como a questão da Amazônia, temas ambientais e indígenas, além de prometer a presença do MST na órbita de seu governo”, criticou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, em entrevista ao Jornal do Comércio.

CNA afirma estar pronta ao diálogo e à cooperação com o governo eleito

Em nível nacional, ainda na segunda-feira, a Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo divulgou nota em que diz respeitar a democracia e esperar “respeito e diálogo” em prol do desenvolvimento do Brasil.

Nesta terça-feira, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nota oficial sobre o resultado das eleições. No texto, assinado pelo presidente João Martins da Silva Júnior, a entidade afirma que "sempre acreditou que a liberdade e a democracia são os fatores essenciais para o desenvolvimento da produção rural".

"Fiel a esta crença, recebe com naturalidade o resultado das eleições presidenciais e está pronta para o diálogo e a cooperação com o governo eleito, escolhido pela maioria do povo brasileiro”.

Silva observa que as pautas do agro brasileiro são conhecidas de todos.

“Para que a produção rural possa continuar sendo a segurança do abastecimento de alimentos para o mercado interno e a principal fonte das nossas exportações, precisamos que o governo do País, acima de tudo, proporcione segurança jurídica para o produtor, defendendo-o das invasões de terra, da taxação confiscatória ou desestabilizadora ou dos excessos da regulação estatal”, continua a nota.

A CNA diz contar com a ação do governo federal para ampliar as exportações e proteger a produção nacional das barreiras ao comércio “abertas ou disfarçadas de preocupações com a saúde e o meio ambiente”. Por fim, pede a adoção de “uma gestão fiscal equilibrada” para que a economia possa crescer com estabilidade.

E, em tom conciliatório, completa: “Na busca do crescimento da economia e da justiça social, somos um só povo e a política não pode nos separar”.

É para desembaraçar esse nó que Lula destacou o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) para o cargo de coordenador de assuntos do agronegócio durante a campanha eleitoral. Tanto que o congressista já está negociando a realização de uma reunião da bancada ruralista no Congresso Nacional ainda nesta semana para ajustar a sintonia e definir um plano de ação para negociar com os estados mais resistentes ao novo governo.

Em sua primeira aparição pós-eleições, Fávaro fez um aceno aos produtores. "Temos certeza de que o agro vai viver o melhor momento de toda sua história, porque tem tecnologia e infraestrutura. Lula será o presidente que vai fazer a diferença para o setor com investimentos necessários", disse o senador ainda no domingo, ao comentar o resultado eleitoral.