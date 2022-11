Bolsonaro diz que protestos devem ser pacíficos e não podem impedir 'direito de ir e vir'

Bolsonaro estava ao lado de boa parte dos ministros, incluindo o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). O chefe do Executivo rompeu o silêncio 43 horas após o resultado do pleito e não falou diretamente sobre a derrota em sua tentativa de reeleição. Ele agradeceu aos seus eleitores pelos 58 milhões de votos e, durante o pronunciamento, que levou pouco mais de dois minutos, fez referência aos protestos de bolsonaristas que bloqueiam rodovias no País.

O presidente falou em "injustiça" na eleição e disse que os protestos eram fruto de "indignação". Bolsonaro salientou que respeita protestos, desde que sejam pacíficos e não atrapalhem o direito de ir e vir. "A manifestação pacífica será bem-vinda. Os métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com o cerceamento do direito de ir e vir. Somos pela ordem e progresso", ressaltou o presidente.

No curto pronunciamento, Bolsonaro ainda fez referência aos parlamentares eleitos para a próxima legislatura, observando que o Congresso Nacional eleito – o PL, partido do presidente, fez as maiores bancadas na Câmara Federal e no Senado – representa os valores que ele defende. "Deus, pátria e família. É uma é uma honra ser um líder de milhões que defendem liberdade econômica, liberdade religiosa e de opinião", concluiu, sem abrir espaço a perguntas da imprensa.