ICMS será primeiro tema tratado por Leite com presidente eleito Lula

no segundo mandato de Eduardo Leite (PSDB) ICMS O primeiro tema do novo governo gaúcho,à frente do Palácio Piratini, a ser debatido com o próxima gestão no governo federal deve ser a questão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (), como adiantou o próprio governador eleito na manhã desta terça-feira, 1º de novembro.

entrevista Jornal do Comércio na segunda-feira, o gaúcho respeita o espaço do petista nessas poucas dezenas de horas após conhecidos os resultados das urnas. Leite ainda não fez seu primeiro contato com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como explicou emaona segunda-feira, o gaúcho respeita o espaço do petista nessas poucas dezenas de horas após conhecidos os resultados das urnas.

O primeiro telefonema virá em breve. Leite pretende discutir o ICMS com Lula ainda durante estes dois meses de transição. “O ICMS foi alterado de forma brusca, abrupta, sem planejamento. É um tema que não preocupa apenas o Rio Grande do Sul, preocupa a todos os estados. Não é o dinheiro do governo ou do governador. É dinheiro da saúde, da educação, da segurança, que vai para os investimentos do Estado”, afirmou Leite.

“A população é afetada na prestação desses serviços. Então vamos ter que discutir, talvez até na transição, com o novo governo federal eleito quais são as alternativas para a nossa meta, que é buscar manter os impostos reduzidos, mas com a compensação para que o Estado não precise fazer um planejamento das suas despesas. É um dos pontos mais urgentes na relação com o governo federal”, declarou o futuro governador gaúcho.

O atual governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), informou que deve fazer contato com Lula ainda nesta terça-feira. “Eu, como governador do Estado, ainda não fiz esse contato, respeitando essas primeiras 48 horas da eleição. Mas ainda hoje quero fazer o contato com o presidente eleito Lula, tanto quanto com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para cumprimentá-los por este momento”, disse o governador Ranolfo.

perdas brutas em R$ 2,8 bilhões Em julho, o então secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, estimava asaos cofres do governo estadual apenas neste segundo semestre de 2022, dos quais 25% seriam destinados aos municípios.

Em um ano, a baixa deve se aproximar de R$ 5,6 bilhões. A queda na arrecadação é resultado da redução da alíquota da gasolina, do etanol, da energia e da telecomunicação de 25% para 17%. Para itens como o diesel e o gás de cozinha (GLP), a medida não surtirá efeito, pois o Estado já praticava alíquota menor (12%) do que a máxima permitida pela nova legislação (17%).