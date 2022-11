Bloqueios de manifestantes já foram dispersados em várias rodovias no Rio Grande do Sul

As polícias rodoviária federal e estadual liberaram, nas últimas horas, vários trechos bloqueados em estradas no Rio Grande do Sul. A passagem de veículos está interrompida em diversas rodovias em todo o País desde o domingo (30) por manifestantes e caminhoneiros insatisfeitos com a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições.

Vídeos feitos por manifestantes e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram estradas fechadas com pneus em chamas ou galhos. Os manifestantes, muitos com bandeira do Brasil, formam piquetes ao longo das vias. Os protestos impedem a passagem não só de veículos de passeio mas de caminhões, colocando em risco o abastecimento de combustíveis alimentos , além de outros materiais para hospitais e produtos. Em alguns trechos, ocorre a interrupção total do trânsito, mas em outros o transporte de cargas vivas e perecíveis está liberado, ocorrendo também a circulação de veículos no sistema siga e pare.

reunião do gabinete de crise Na manhã desta terça-feira (1), a tropa de choque liberou o km 240 da BR 116 em Novo Hamburgo usando bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Em, o governador Ranolfo Vieira Júnior ordenou que as forças de segurança estaduais efetuem os desbloqueios das estradas de forma imediata. Liminar concedida na segunda-feira (31) determinou a liberação das rodovias federais interditadas, com multa de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica participante (duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal).

No início da manhã, eram 35 estradas federais com bloqueios, número que caiu para 19 no boletim divulgado às 10h30min. Nas estradas estaduais, também diminuiu o número de interrupções.

Confira alguns trechos de estradas federais já liberados no RS

BR 116, km 240, Novo Hamburgo

BR 386, km 435, Nova Santa Rita

BR 287, km 282, São Pedro do Sul

BR 392, km 350, Santa Maria

BR 285, km 334, Trevo da Bandeira em Carazinho

BR-116, em Camaquã

Estradas estaduais com trânsito liberado

ERS 122, km 65, Caxias do Sul

RSC 453, km 153, Caxias do Sul

RSC 287, km 137, Candelária

RSC 287, km 104, Santa Cruz do Sul

RSC 287, km 81, Venâncio Aires

RSC 287, km 189, Agudo

ERS 441, km 5, Vista Alegre do Prata

ERS 400, km 45, Sobradinho

RSC 377, km 356, Manoel Viana

ERS 129 , Km 69, Encantado

ERS 118, km 16, Gravataí

ERS 122, km 07, São Sebastião do Caí

ERS 040, km 26, Viamão

ERS 541, km 59, Itacurubi

RSC 471, km 225, Encruzilhada do Sul

ERS 265, km 112, Canguçu

RSC 287, km 78, Cruzeiro do Sul

ERS 240, km 9, Portão

ERS-240, km 31, Montenegro

ERS 101, Capivari do Sul