Eduardo Leite destaca responsabilidade de ter sido reeleito governador

Primeiro governador do Rio Grande do Sul reeleito desde a redemocratização, Eduardo Leite (PSDB) destaca a responsabilidade e a expectativa gerada para um novo mandato, a partir de 1º de janeiro de 2023. "Ser o primeiro governador reeleito vem junto com uma responsabilidade ainda maior. Que não é um prêmio da população, e, sim, uma oportunidade para fazer um trabalho ainda melhor", avaliou. “Vamos suar muito a camisa para estar à altura das expectativas para o futuro do nosso Estado”, completou.

Quase sem voz depois de uma campanha intensa e da comemoração pelo resultado no domingo, o tucano participou de uma série de entrevistas nos meios de comunicação em Porto Alegre nesta segunda-feira (31). O dia seguinte ao pleito também foi marcado por muitas mensagens, parabenizando Leite pela conquista.

“São mais de mil mensagens no meu WhatsApp. Vai dar um trabalho até colocar tudo em dia”, brincou o governador eleito, que aproveitou a visita ao Jornal do Comércio, nesta segunda à tarde, para agradecer as felicitações recebidas e também aos gaúchos, que elegeram o tucano com 3,68 milhões de votos.

Leite ainda citou a ligação do seu adversário no segundo turno, Onyx Lorenzoni (PL), que telefonou ainda na noite de domingo, desejando sorte e sucesso no mandato.

No JC, o governador concedeu entrevista em que falou da transição para o novo governo e projetou ações para o futuro mandato. Leite foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.