Flavio Bolsonaro é o primeiro da família a se manifestar após a derrota do pai

Flavio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, foi o primeiro da família presidencial a se manifestar sobre a derrota do presidente Jair Bolsonaro para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste domingo (30). Em sua conta no Twitter, na tarde desta segunda-feira (31), o senador agradeceu aos eleitores do presidente que deram a ele "a maior votação de sua vida". E complementou: "Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", escreveu.

Em um tom mais ameno, incomum para o clã Bolsonaro, Flavio agradeceu ainda a "cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo". Ele finalizou seu tweet com "Deus no comando!".