Lideranças latino-americanas cumprimentam Lula pela vitória nas eleições

Líderes da América Latina cumprimentaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas eleições presidenciais logo após a confirmação do resultado do pleito nesse domingo (30). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com a totalização da apuração de todas as seções, Lula obteve 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Jair Bolsonaro (PL).

Alberto Fernández, presidente da Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández, felicitou Lula e disse que a vitória do petista abre "um novo tempo para a história da América Latina".

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

Luis Arce, presidente da Bolívia

O presidente boliviano, Luis Arce, destacou que a vitória de Lula "fortalece a democracia e a integração latino-americana". "Temos certeza de que você conduzirá o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social", destacou Arce.

Gabriel Boric, presidente do Chile

O presidente chileno foi um dos primeiros a reconhecer a vitória do petista.



Gustavo Petro, presidente da Colômbia

O colombiano Gustavo Petro fez uma publicação na qual comemorou a vitória de Lula e outra em que destacou uma agenda do país com o Brasil. Na segunda, elencou os temas "1. O resgate da selva amazônica e suas pesquisas científicas. 2. O caminho de uma nova política antidrogas não violenta. 3. Rede elétrica integrada da América com energias limpas. 4. Integração econômica latino-americana".

Viva Lula. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2022

Temas de una agenda con Brasil:



1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica.

2. El camino de una nueva política antidrogas no violento.

3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías límpias

4. La integración económica latinoamericana — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 31, 2022



Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica

O costa-riquenho Rodrigo Chaves se manifestou publicamente na tarde desta segunda-feira (31) e felicitou o povo brasileiro pelo "exercício democrático de ontem" e Lula pela vitória. "Costa Rica e eu estamos prontos para fortalecer a relação bilateral e fortalecer o trabalho de cooperação regional", disse Chaves.

Felicito al pueblo de Brasil por el ejercicio democrático de ayer y al Sr Inacio Lula da Silva por su triunfo @lulaoficial. Costa Rica y yo estamos listos para fortalecer la relación bilateral y fortalecer el trabajo de cooperación regional. Parabens don Lula! — Rodrigo Chaves (@RodrigoChavesR) October 31, 2022

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

"Te abraçamos irmão Presidente Lula", disse o presidente cubano ao publicar foto com Lula.

Te abrazamos hermano Presidente Lula pic.twitter.com/1LQpF7xXRP — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 30, 2022

Guillermo Lasso, presidente do Equador

O equatoriano Guillermo Lasso também felicitou Lula e enfatizou a cooperação entre Equador e Brasil. "Na democracia, continuaremos a fortalecer a amizade e a cooperação entre nossos países, por dias melhores para nossos cidadãos. Nossa região continua se integrando na pluralidade", escreveu o líder equatoriano.

Felicito a @LulaOficial por su elección como presidente de la República Federativa de Brasil. En democracia, seguiremos fortaleciendo la amistad y cooperación entre nuestros países, por mejores días para nuestros ciudadanos. Nuestra región se sigue integrando en pluralidad. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 30, 2022

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

O presidente do país da América Central ainda não fez publicação sobre as eleições brasileiras.

Alejandro Giammattei, presidente da Guatemala

O presidente da Guatemala felicitou o povo brasileiro por participar do processo eleitoral, dizendo que isso "ratifica seu compromisso com a democracia na região". "Da Guatemala desejamos ao novo governo uma gestão bem sucedida", complementou Giammattei.

Xiomara Castro, presidente de Honduras

A presidente de Honduras saudou Lula e falou sobre a participação do petista na luta em Honduras em 2009. "A América Latina renasce com esperança em um verdadeiro processo humanista de mudança e libertação", escreveu Castro.

Felicidades @LulaOficial, amigo solidario con la lucha de Honduras (2009), se enfrentó a los poderes más conservadores de la historia, y junto al pueblo de Brasil los ha vencido. América Latina renace con esperanza en un verdadero proceso humanista, de cambio y liberación. pic.twitter.com/vdXqluY9aH — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) October 31, 2022

Andrés Manuel López Obrador, presidente do México

"Lula venceu, povo abençoado do Brasil. Haverá igualdade e humanismo", publicou o presidente mexicano.

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

Daniel Ortega, presidente da Nicarágua

Daniel Ortega publicou uma carta na qual parabeniza Lula pela vitória no pleito. "Com muita alegria celebramos sua merecida vitória, rogando a Deus que lhe dê saúde, força e muito amor para construirmos juntos e encorajamos o futuro de seu grande país, o bem-estar das famílias, e continuemos contribuindo na busca pela paz no mundo", escreveu Ortega.

Laurentino Cortizo, presidente do Panamá

O panamenho Laurentino Cortizo, conhecido como Nito Cortizo, saudou o recém-eleito presidente e o povo brasileiro. "Esperamos continuar trilhando juntos o caminho da amizade e da cooperação em benefício de nossas nações", complementou Cortizo.

Marito Abdo, presidente do Paraguai

O presidente paraguaio, Marito Abdo, parabenizou o recém-eleito presidente e o povo brasileiro pelo dia de eleições. "Esperamos continuar trabalhando juntos pela prosperidade de nossos povos", escreveu o mandatário em rede social.

Nuestras felicitaciones a @LulaOficial como nuevo presidente electo de la República Federativa del Brasil, y al hermano pueblo brasileño por esta jornada electoral. Esperamos seguir trabajando juntos por la prosperidad de nuestros pueblos. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) October 31, 2022

Pedro Castillo, presidente do Peru

"O Peru parabeniza o presidente eleito do Brasil, o camarada @LulaOficial, trabalhador, sindicalista, lutador. Sua vitória é essencial para fortalecer a unidade da América Latina e a justiça social da Grande Pátria", escreveu Castillo em rede social.

El Perú felicita al presidente electo de Brasil, al compañero @LulaOficial, obrero, sindicalista, luchador. Su triunfo es fundamental para fortalecer la unidad de Latinoamérica y la justicia social de la Patria Grande. https://t.co/hN8Ge3yEnW — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 30, 2022

Luis Abinader, presidente da República Dominicana

O presidente da República Dominicana parabenizou Lula pela vitória. "Fortaleceremos nossas relações bilaterais e aprofundaremos nossos laços para enfrentar os desafios regionais com maior unidade", escreveu Abinader.

En nombre del Gobierno dominicano extiendo unas calurosas felicitaciones al presidente electo de Brasil, @LulaOficial, por su triunfo. Estrecharemos nuestras relaciones bilaterales y profundizaremos nuestros vínculos para enfrentar cada vez más unidos los retos regionales. — Luis Abinader (@luisabinader) October 31, 2022

Luis Lacalle Pou, presidente do Uruguai

"Saudamos o presidente eleito do Brasil @LulaOficial. Confiamos em trabalhar por um Mercosul moderno e aberto ao mundo. Da mesma forma, esperamos continuar e melhorar as excelentes relações bilaterais", escreveu o líder uruguaio.

Saludamos al presidente electo de Brasil @LulaOficial

Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo.

Así mismo esperemos continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 30, 2022

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

"Comemoramos a vitória do povo brasileiro, que neste 30 de outubro, elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje, no Brasil, a democracia triunfou. Parabéns, Lula! Um grande abraço!", escreveu o líder venezuelano em rede social.