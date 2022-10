Leite não deu início a conversas sobre secretariado

Eleito pela segunda vez governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite teve, nesta segunda-feira (31), uma concorrida agenda de entrevistas aos principais veículos de comunicação do Estado e do centro do país. Depois de conquistar 3,68 milhões de votos, com o apoio crítico do PT e de lideranças de diversos partidos fora da Federação PSDB, MDB, Cidadania, PSD, Podemos e União Brasil, Leite fez um balanço da campanha e projeções para os próximos anos a partir de 1º de janeiro.

O tucano ainda não definiu se irá reservar alguns dias para descanso, uma vez que pretende dar encaminhamentos sobre o calendário de construção da nova gestão e de definição de quem irá coordenar o processo de transição. Ele não fala em nomes para a composição do secretariado. Questionado sobre a participação do governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior, diz que nunca falou objetivamente sobre a questão nem com ele, nem com nenhum outro. “Ranolfo é um servidor público de excepcional qualidade, mais do que um secretário. E, depois de ter sido governador, amplificou sua capacidade de gestão”, observou, ao acrescentar que não sabe, ao menos suas pretensões pessoais futuras.

Na noite de domingo, após a confirmação da eleição, Leite recebeu ligações de seu oponente e do senador eleito Hamilton Mourão. Sobre a omissão, até o momento, do presidente Jair Bolsonaro em relação a Lula, classificou como lamentável. “Democracia é um regime em que se perde eleições e se tem a certeza de que termos uma nova tentativa ali adiante. O ideal é que tivéssemos por parte deles (dos derrotados) esta compreensão e, se amam tanto o país como dizem, não irão obstaculizar o que o povo disse nas urnas.” Leite ainda não falou com o presidente Lula, mas pretende fazê-lo nas próximas horas. Disse ter quase mil mensagens recebidas e que precisam ser respondidas, o que, imagina, estar acontecendo com o recém escolhido para o Planalto.

O governador eleito também fez uma ponderação sobre parte dos votos que recebeu. Disse ter consciência de que, assim com o apoio crítico do PT, muitos dos que optaram pelo tucano, o fizeram não pelo que foi conquistado nos últimos quatro anos, mas pela oposição ao candidato de Bolsonaro no Estado. “Tenho consciência, e isso só aumenta minha responsabilidade de diálogo. Passamos o momento do debate. Agora, cabe a mim a reponsabilidade de promover a cicatrização das feridas.”

Nas projeções para os próximos quatro anos citam, a área da educação é citada como “absoluta prioridade”. Leite disse que irá repensar a relação com outras áreas. “Ficou evidente onde a máquina atrofiou. Faltou equipe técnica e questões burocráticas e na legislação dificultaram”, disse, dando como exemplo o furto de fiação em escolas que não tinham capacidade de receber recursos por problemas de contabilidade.

Para a nova gestão, o perfil deverá ser bastante diferente, garante, uma vez que o Estado passou por um período em que foi necessário colocar em dias as contas para, a partir daí, recuperar sua capacidade de investimento. “Me vejo representando agendas de direita e outras da esquerda, como agendas sociais, de cultura, de transferência de renda”, concluiu.