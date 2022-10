Agronegócio viverá melhor momento de sua história no governo Lula, diz senador

Coordenador de assuntos agro da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) disse que o setor viverá o seu melhor momento no governo que tomará posse em janeiro de 2023. "Temos certeza que o agro vai viver o melhor momento de toda sua história porque o agro tem tecnologia e infraestrutura. Lula será o presidente que vai fazer a diferença para o setor com investimentos necessários", disse Fávaro, no domingo à noite, ao comentar o resultado eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral concluiu na madrugada desta segunda-feira, às 0h18 de Brasília, a apuração dos votos do segundo turno. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 60.345.999 votos (50,90% dos votos válidos). Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 58.206.354 votos (49,10%).

"A esperança voltou no coração do povo brasileiro porque vamos viver dias melhores", acrescentou o senador.

Fávaro defendeu também o diálogo entre o novo governo e as entidades do setor produtivo, incluindo aquelas que rejeitaram publicamente o seu nome para a Presidência. "As entidades serão chamadas para conversar e escutar as demandas do setor. Terminou o governo que não tem diálogo e persegue a oposição. Governo Lula será um governo que vai ouvir as entidades e tratar junto com elas as demandas do agro", afirmou.

O senador compõe o núcleo duro de interlocução da chapa Lula/Alckmin com o setor produtivo desde janeiro deste ano, juntamente com o deputado federal Neri Geller (PP-MT) e com o produtor mato-grossense de sementes de soja Carlos Augustin.