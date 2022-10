Entidades empresariais se manifestam após eleições

Após as eleições deste domingo, entidades representativas de diferentes segmentos da sociedade civil se manifestaram sobre os resultados dos pleitos estadual e nacional.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou tom otimista e de confiança no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na nota, assinada pelo presidente, Isaac Sidney, a entidade cumprimentou Lula e o vice Geraldo Alckmin (PSB) pela chegada ao Planalto e saudou o processo democrático brasileiro.

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) preferiu tom de cautela e avisou que estará atenta a qualquer tentativa de retrocesso nas pautas liberais implantadas durante o atual governo. "A Fecomércio-RS reafirma suas bandeiras e reforça seus compromissos com os empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Rio Grande do Sul para os próximos quatro anos. Em nome da garantia do melhor ambiente de negócios possível no Brasil, monitoraremos e enfrentaremos, com posicionamentos democráticos, todas as tentativas de reverter avanços e as iniciativas contrárias às bandeiras de liberdade econômica, de protagonismo do setor privado e de responsabilidade fiscal. Seguiremos participando do debate público, apresentando nossas opiniões e confiantes no futuro do Brasil".

Enquanto isso, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul) preferiu se manifestar no âmbito estadual. Em uma breve mensagem, o presidente da entidade, Anderson Trautman Cardoso, felicitou o vencedor na corrida ao Palácio Piratini, Eduardo Leite (PSDB).

"Parabenizamos o governador eleito pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e seu vice, Gabriel Souza, desejando um novo ciclo com prosperidade para nosso Estado", diz o texto.