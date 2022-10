PT e União Brasil elegem mais governadores

Doze estados decidiram neste domingo quais serão os governadores que irão comandar as unidades federativas pelos próximos quatro anos. Os destaques ficaram por conta das eleições de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo - maior colégio eleitoral do País -, Jerônimo Rodrigues (PT), na Bahia, Raquel Lyra (PSDB), em Pernambuco e Eduardo Leite (PSDB), no Rio Grande do Sul.

Os eleitos ontem se juntam aos 15 governadores que faturaram a eleição já em primeiro turno para formar o mapa das 27 unidades da Federação.

No ranking dos partidos que mais conquistaram estados, o PT e o União Brasil (UB) obtiveram quatro vitórias cada. O partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve o mesmo número de estados em 2018, vencendo neste ano na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Já o UB, legenda formada pela fusão do PSL e do DEM, disputou sua primeira eleição e já obteve resultados expressivos, faturando vitórias em Rondônia, no Amazonas, no Mato Grosso e em Goiás.

O PSDB, que perdeu força na disputa nacional, manteve o número de governadores eleitos em 2018: três (Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul). O mesmo número de governantes estaduais foi obtido pelo PSB (Maranhão, Paraíba e Espírito Santo), que também tinha conquistado três vitórias em 2018

O PL, partido de Jair Bolsonaro, não havia conquistado nenhuma vitória estadual há quatro anos e, agora, venceu em dois estados (Rio de Janeiro e Santa Catarina), muito empurrado pela força eleitoral do presidente nestas unidades.

O PP, por sua vez, cresceu em relação à ultima eleição para os estados, passando de um eleito para dois: Acre e Roraima.

O PSD foi outro partido que manteve o número de vitórias obtidas em 2018, faturando em Sergipe e no Paraná. O Novo também manteve sua vitória em Minas Gerais.

O Republicanos, outra novidade neste pleito, obteve duas vitórias: Tocantins e São Paulo. Já o Solidariedade passou de nenhum para um governador (Amapá).

Uma derrota significativa foi a do PDT. A tradicional sigla não elegeu nenhum governador.