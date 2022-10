PSDB conquista o governo do Rio Grande do Sul pela terceira vez

O Palácio Piratini vive situação inédita: pela primeira vez desde a redemocratização um governador é reeleito. O feito é de Eduardo Leite, que conquistou a terceira vitória do PSDB. Além dos tucanos, governaram o Estado no período outras quatro siglas. O MDB, então PMDB, é a legenda que mais elegeu governadores gaúchos. Foram quatro oportunidades: Pedro Simon, entre 1987 e 1990; Antonio Britto, entre 1995 e 1998; Germano Rigotto, entre 2003 e 2006; e José Ivo Sartori, entre 2015 e 2018.

Já os tucanos chegaram pela primeira vez ao Palácio em 2007 com Yeda Crusius, primeira e única governadora da história do Rio Grande do Sul, que foi chefe do Executivo até 2010. A segunda e a terceira conquistas foram de Leite, que disputou as eleições de 2018 contra Sartori e, na época, sua vitória manteve a tradição gaúcha de não reeleger governadores. Em 31 de março, Leite renunciou ao cargo de governador - posto assumido por seu então vice, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Essa foi a segunda vez que um vice-governador assumiu o governo para terminar o mandato. Em abril de 1990, Synval Guazzelli (PMDB), ocupou o Piratini porque Pedro Simon se desvinculou do cargo para concorrer ao Senado.

O PT já elegeu dois governadores. Entre 1999 e 2002, Olívio Dutra foi o primeiro petista a governar. Depois, foi Tarso Genro, entre 2011 e 2014. O primeiro governador gaúcho que voltou a ser eleito diretamente, com a redemocratização, foi Jair Soares (1983-1987), na época integrante do PDS, que viria a se transformar no PP. Outro partido que teve um governador é o PDT, com Alceu Collares comandando o Palácio Piratini, entre 1991 e 1994.