Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os eleitores gaúchos

Jornal do Comércio

Diferentemente do resultado nacional, o presidete Jair Bolsonaro (PL) fez mais votos entre os eleitores do Rio Grande do Sul, somando 3.733.185 votos (56,35%), contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 2.891.851 votos (43,65%). O eleitorado gaúcho confirmou nas urnas neste 2º turno a escolha que já havia sinalizado no 1º turno, quando Bolsonaro fez 3.245.023 votos (48,89%) e Lula registrou 2.806.672 votos (42,28%).