Moraes liga para Bolsonaro e Lula e não acredita em contestações

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou na noite deste domingo ter ligado para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), para lhes cumprimentar "por terem participado do momento mais importante da democracia: as eleições".

Ele afirmou ainda não acreditar em contestações, mas que o TSE analisará caso elas ocorram dentro "das regras dos jogos eleitorais".

"Liguei para ambos por ser uma praxe do TSE para cumprimentar na participação, do jogo democrático e avisei que iria proclamar o resultado. Não acredito que haverá contestação. Se houver contestações dentro das regras do jogos eleitorais, elas serão analisadas normalmente", disse. Moraes também disse que Bolsonaro o atendeu com "extrema educação e o agradeceu" quando ele disse que anunciaria o resultado.

Moraes também cumprimentou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e lhe agradeceu por "sempre ter estado ao lado da democracia".

Questionado em seguida, o ministro afirmou ainda não vislumbrar "nenhum risco real de contestação". "O resultado foi proclamado e os eleitos serão diplomados em 19 de dezembro e tomarão posse em 1º de janeiro. Quanto a eventuais fissuras, fazem parte do jogo democrático e agora compete muito mais aos vencedores unir o País. Aqueles que são eleitos governarão para todos os brasileiros, não só para todos os eleitores", completou Moraes.

O ministro procurou esfriar o clima de tensão em torno das operações feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em vários estados brasileiros. Em coletiva concedida mais cedo, Moraes afirmou que nenhum eleitor foi impedido de votar por causa das operações. Mais tarde, afirmou que as operações da PRF não ampliaram a abstenção.

Moraes também minimizou o impacto da análise das Forças Armadas sobre as urnas e disse que a auditoria mais ampla feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) já cumpriu com o papel de mostrar a segurança do sistema eleitoral.

"(Os militares) já disseram que apresentarão (o resultado da análise) logo após o segundo turno. Após o relatório do TCU, até ficou prejudicado o relatório dessa análise", disse Moraes.

"Não apresentaram o relatório, disseram que precisariam de mais tempo. Talvez seja um problema de análise técnico das Forças Armadas", disse Moraes.

A auditoria do TCU em 4.161 boletins de urna não encontrou diferença com os dados que chegam ao TSE para a totalização dos votos.