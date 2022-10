Bolsonaro é 1º presidente a perder reeleição no Brasil

Jair Bolsonaro (PL) tornou-se o primeiro presidente da República desde a redemocratização a perder uma disputa à reeleição. O próximo dia 31 de dezembro, data em que se encerra oficialmente o mandato do presidente, marcará sua saída do cargo.

Horas depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter declarado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Jair Bolsonaro (PL) ainda mantinha silêncio. Ele se reuniu com o general Walter Braga Netto (PL), seu candidato a vice. Segundo assessores da presidência, Bolsonaro permaneceu no Palácio da Alvorada, onde também ficou durante toda a tarde com seu filho Flávio Bolsonaro.

O presidente não quis falar ao telefone com ministros, nem recebê-los no palácio após a derrota. Havia a possibilidade de o presidente ir para a Esplanada dos Ministérios caso vencesse a eleição, o que não ocorreu.

Bolsonaro permaneceu atrás do rival nas pesquisas de intenção de voto ao longo de toda a corrida, mas demonstrou força no primeiro turno, ficando a uma diferença de apenas cinco pontos percentuais do petista em votos válidos (48,4% a 43,2%), resultado bem melhor do que apontavam os levantamentos.

Com uma campanha de segundo turno acirrada e sem grandes oscilações no humor do eleitorado, o atual presidente, no entanto, não conseguiu garantir uma virada.

Assim, Bolsonaro, um político de perfil popular e avesso às formalidades e à institucionalidade do cargo, terminará o mandato sem igualar o feito de todos os presidentes que concorreram à reeleição desde a abertura dessa possibilidade, em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

A disputa de 2022 opôs dois líderes de altíssima popularidade, que polarizaram a eleição com um enfrentamento baseado em acusações mútuas, ataques pessoais e disseminação de notícias falsas, numa guerra para além da oposição tradicional entre esquerda e direita.

O clima hostil se estendeu à população, com casos de violência envolvendo apoiadores de ambos os lados. A derrota de Bolsonaro do ponto de vista eleitoral não significa, contudo, seu fracasso em termos políticos, pois ele sai com uma margem pequena de diferença de votos, o que acaba fortalecendo seu campo político e o coloca, inclusive, como provável pré-candidato à sucessão de Lula, em 2026.

O bolsonarismo ainda assegurou amplo espaço no Congresso, Assembleias Legislativas e, além de forte presença em governos estaduais.

Bolsonaro votou pontualmente às 8h, na abertura das urnas, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. De lá, seguiu para capital federal.