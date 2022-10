Onyx reconhece derrota no Rio Grande do Sul, mas critica resultado nacional

Atrás de Eduardo Leite (PSDB) ao longo de toda a apuração, o candidato derrotado Onyx Lorenzoni (PL) acompanhou a apuração em um espaço reservado no Hotel Deville Prime, escolhido como QG da campanha no último dia do pleito eleitoral. Ainda que o resultado no Rio Grande do Sul tenha surgido cedo, Onyx só fez seu pronunciamento após o indicativo de que a eleição para presidente da República seria vencida pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem abrir espaço para perguntas, ele chegou ao Salão Piratini ombreado por familiares, amigos e apoiadores. Em sua primeira manifestação, disse ter telefonado a Eduardo Leite para parabeniza-lo pela vitória. Reconheceu a vontade soberana do povo gaúcho pela proposta de seu oponente e desejou que o governador eleito consiga corresponder à expectativa depositada nele pela maioria dos eleitores.

O candidato do PL garantiu que seu grupo sai fortalecido dessas eleições. Agradeceu aos mais de 2,7 milhões de gaúchos que votaram nele e garantiu que haverá muita luta pela frente.

"Não vamos retroceder! Não vamos esmorecer. Porque sabemos que defendemos o maior valor da vida humana, que é a liberdade. Maior até que a própria vida".

Onyx manifestou, ainda, preocupação e desconfiança quanto ao resultado das eleições nacionais. "Hoje (ontem) à noite, vou dormir com uma única angústia. E não tem nada a ver com a eleição estadual. Mas com a eleição nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a volta desse grupo político ao poder colocará a democracia e a liberdade no Brasil sob risco. Anotem! Podem ser proféticas essas palavras. Espero que não, mas temo pela democracia e pela liberdade no Brasil."

Onyx evocou as "experiências argentina, nicaraguense, boliviana e venezuelana" como motivo para que mesmo quem "emprestou seu voto a esse grupo" tenha muita dificuldade para dormir.

"Daqui quatro anos, se tivermos eleições, eu espero, que sejam livres, democráticas. Aqui estaremos, de cabeça erguida, oferecendo um caminho seguro para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Não vamos desistir do Rio Grande do Sul e do Brasil."